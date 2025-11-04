Kje je sodni postopek zoper Rome, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

V nadaljevanju preberite:

Osmega julija zvečer so na Ježici trije moški iz bližnjega romskega naselja v Rojah zverinsko pretepli in hudo ranili 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja. »Družina je zgrožena – leta nam kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi,« so potožili njegovi bližnji. Prebivalci Ježice in okoliških naselij so tudi sicer prestrašeni in nezaupljivi.

Čemažarjeve poškodbe so bile hude, je nadaljevala tožilka: zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje čeljustnice levo in udarnina obraza.

Kaj se je zgodilo v sodnih postopkih zoper domnevne rome, ki so pretepli ljubljanskega kmeta?