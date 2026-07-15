Zasegli za več kot 5300 evrov ponarejenega denarja, denar še vedno v obtoku

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so končali intenzivno kriminalistično preiskavo. V njej so ugotovili, da je med 29. junijem in 11. julijem 30-letni osumljenec, državljan Italije, na območju Policijske uprave Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov.

Z analizo je Nacionalni forenzični laboratorij potrdil, da so vsi bankovci ponarejeni. Po doslej zbranih podatkih je osumljeni na vsaj sedmih lokacijah unovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov, njihovega točnega števila pa policija še ni potrdila.

Nekateri bankovci še v obtoku

Kot so navedli, se število ugotovljenih unovčenih ponarejenih bankovcev še povečuje, saj je določeno število ponarejenih bankovcev še zmeraj v obtoku, pri čemer se trenutni imetniki verjetno niti ne zavedajo, da posedujejo ponarejene bankovce. Prav zaradi tega še vedno policija prejema prijave o unovčenih ponarejenih bankovcih in tako nadaljuje zbiranje obvestil v okviru dotične kriminalistične preiskave.

Osumljencu so kriminalisti PU Maribor v nedeljo, 12. julija, na območju Policijske postaje Gorišnica odvzeli prostost. Pri tem so osumljenemu zasegli tudi več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov.

FOTO: PU Maribor

V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo vozila, ki ga je osumljeni uporabljal v času odvzema prostosti.

Pri preiskavi vozila so našli in zasegli še več ponarejenih bankovcev, in sicer 164 bankovcev za 20 evrov in 21 bankovcev za 100 evrov. Vse zasežene bankovce so posredovali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so ugotovili, da so vsi bankovci ponarejeni.

Zapor od enega do desetih let

Po opravljenih aktivnostih predkazenskega postopka so 30-letnega osumljenca včeraj privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju.

Preiskovalni sodnik mu je kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji.

Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po 243. členu kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let.