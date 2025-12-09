Spet poplava ponarejenih bankovcev, tokrat na Gorenjskem

Po različnih koncih Slovenije se v zadnjem obdobju pojavlja vse več ponarejenih bankovcev, kar ogroža vse, ki poslujejo z gotovino. Na območju Ljubljane se je ta mesec močno povečalo število unovčitev ponarejenih bankovcev, najpogosteje za plačila na stojnicah in v drugih podobnih gostinskih obratih.

Včeraj so v trgovinah na območju Kranja in Jesenic odkrili ponarejena bankovca, enega za 50 evrov in drugega za sto evrov. Policisti zato trgovcem, gostincem in prodajalcem na stojnicah svetujejo, naj bodo še posebej pozorni in naj preverjajo pristnost bankovcev.

Kako prepoznamo ponarejen denar?

V večini primerov je dovolj, da bankovec pogledamo, otipamo in obrnemo proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Ponarejene bankovce lahko prepoznamo tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo.

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev lahko najdemo na spletnih straneh Evropske centralne banke in Banke Slovenije.

Poskušamo si zapomniti čim več informacij

Policija opozarja, da so ponarejeni bankovci brez vrednosti in se ne morejo zamenjati za druge bankovce. Pri tem se je treba zavedati, da spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok predstavlja kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let.

Če se zdijo bankovci sumljivi, je treba o tem takoj obvestiti policijo, in sicer najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113. Treba si je poskusiti zapomniti čim več informacij, predvsem pa kdaj, kje in od koga smo bankovec prejeli. Te informacije so lahko namreč v nadaljevanju zelo koristne pri preiskavi kaznivega dejanja ponarejanja denarja po 243. členu kazenskega zakonika oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.