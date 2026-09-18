V Novem mestu vlom v stavbo pošte, kjer je poslovalnica OTP banke

Policisti policijske postaje Novo mesto so ponoči obravnavali vlom v denarno ustanovo v Novem mestu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Trenutno potekajo intenzivna preiskava ter zbiranje dokazov in zavarovanje sledi. Zaradi interesa preiskave policisti več podatkov trenutno ne želijo posredovati. Več podrobnosti bo znanih kasneje.

Neuradno je bilo vlomljeno v poslovalnico pošte v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu, v kateri je tudi poslovalnica OTP banke, izhaja iz fotografije, objavljene na družbenem omrežju.