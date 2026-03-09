Ponovno iščejo najboljša mlada voznika

Do 6. aprila je na spletni strani www.najboljsizavolanom.si odprt test, ki je vstopnica za praktični del tekmovanja izbora Najboljši za volanom, s katerim bo Slovenija maja dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika tega leta.

Že deseto leto zapored ga pripravlja Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). Zmagovalca se bosta eno leto vozila z novim Renaultovim cliem ter se oktobra na Poljskem pomerila na evropskem tekmovanju mladih voznikov. Privlačne nagrade čakajo tudi druge finaliste.

K temu, da se je prometna varnost z leti pri nas izboljšala, poleg izboljšav cestne infrastrukture in vse bolj varnih vozil pomembno prispevajo tudi tovrstna prizadevanja, so poudarili v AMZS. »Ponosni smo, da s projektom Najboljši za volanom vsako leto nagovorimo več tisoč mladih ter da je skupnost ozaveščenih in varnih mladih voznikov vse večja. Poslabšanje prometne varnosti v minulem letu naj nam bo vsem v opomin, da delo na tem področju ne bo nikoli končano in da si moramo vsi – tako udeleženci v prometu kot deležniki, ki se ukvarjamo s tem področjem – vseskozi prizadevati za napredek,« je poudaril Erik Logar, vodja področja varne mobilnosti.

Test na spletni strani www.najboljsizavolanom.si zajema ­vprašanja s področja cestnoprometnih predpisov, avtomobilizma, motoroznanstva, prometne varnosti, prve pomoči in poznavanja AMZS ter partnerjev izbora, prek tega se mladi vozniki do 26. leta uvrstijo v praktični del ­tekmovanja.