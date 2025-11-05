Ponudil ji je streho nad glavo in se nad njo izživljal

V nadaljevanju preberite:

Billal Rennane, 33-letni migrant iz Alžirije, je že na poti do Slovenije tri leta prisilno bival za zapahi v Srbiji, saj je bil tam obsojen zaradi ropa. Po prihodu v našo deželo leta 2022 je živel v Ljubljani, na Rakovi jelši, se zaposlil v avtopralnici in prejemal 1500 evrov plače. Pravi, da nikoli ne dela težav, se pa včasih igra frajerja in se predstavlja kot mafijec. A tudi pri nas naj bi zagrešil nekaj grozovitih kaznivih dejanj, zato je že od julija v priporu, tožilstvo pa je zdaj zoper njega vložilo obtožnico.