Poostreni varnostni ukrepi ob predaji morilca nosečnice, bali so se maščevanja

Zelo strogi varnostni ukrepi so danes okoli 10. ure vladali na območju mejnega prehoda Petišovci pri Lendavi. Do zob oboroženi policisti več enot Policijske uprave (PU) Murska Sobota, obenem je bil na območju prehoda v zraku še dron, so varovali izročitev 40-letnega Josipa Oršuša, hrvaškega državljana iz romskega naselja Sitnice pri Murskem Središću, osumljenega umora in poskusa umora.

Do meje ga je slovenska policija pripeljala v posebej varovanem konvoju, po pisanju hrvaškega portala Danas.hr. pa je hrvaška policija Oršuša odpeljala naravnost v pripor v Varaždinu.

40-letnika sumijo, da je v četrtek okoli 21. ure s puško večkrat ustrelil 28-letno nosečo svakinjo, mamo treh otrok, potem še svojo 29-letno partnerko in pobegnil s prizorišča zločina. Prva napada ni preživela, življenje druge je viselo na nitki, Oršuš pa se je zatekel v Slovenijo.

Prva ženska napada ni preživela, življenje druge je viselo na nitki. FOTO: Lendavainfo.com

Policisti murskosoboške PU so pobeglega storilca aretirali v soboto okoli 15. ure. Po naših podatkih so ga izsledili na podlagi informacije voznice, ki mu je na cesti med Srednjo Bistrico in Razkrižjem ustavila, ker je štopal za prevoz.

Voznica ga je prepoznala na podlagi fotografije, ki sta jo hrvaška in slovenska policija med iskanjem poslali v javnost. Pri aretaciji so mu zasegli orožje, pri sebi je po besedah Bojana Rousa, vodje kriminalistične policije na tukajšnji PU, imel nož, pištolo in puško.

Poostreni varnostni ukrepi FOTO: Lendavainfo.com

Prav s puško je po poročanju več hrvaških medijev zakrivil zločina. Strogi varnostni ukrepi med izročitvijo so veljali, kot še poročajo mediji, zaradi velike verjetnosti, da bi se kdo od prebivalcev Sitnic hotel maščevati Oršušu.

Predaja med slovenskimi in hrvaškimi policisti je potekala ob izrednih varnostnih ukrepih.