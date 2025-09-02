Popoldne je zagorelo v žalskem Juteksu, poškodovan en delavec

Slabih dvajset minut čez 14. uro so na Gasilski zvezi Žalec prejeli obvestilo o požaru v žalskem Juteksu oziroma v Ložnici pri Žalcu. Kot se je izkazalo, je ogenj izbruhnil na proizvodni liniji, kjer je zagorela infrardeča peč. Treba je bilo odkriti del strehe objekta, da se je požarišče ohladilo.

Pri gašenju začetnega požara se je laže poškodoval delavec, še javljajo iz Gasilske zveze Žalec. Intervencijo so uspešno zaključili ob 15.45 uri, v njej pa je sodelovalo 50 gasilcev s 15 gasilskimi vozili. Na pomoč so pohiteli iz prostovoljnih gasilskih društev Ložnica, Žalec, Gotovlje, Vrbje in Griže.