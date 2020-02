Popravilo dvigala usodno za serviserja

Ljubljanske policiste so nekaj nekaj pred 14. uro obvestili o nesreči pri delu na območju centra Ljubljane, v kateri je umrl 71-letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je izvajal servis in pregled dvigal v enem izmed večstanovanjskih objektov, je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana.



Ponesrečenega je dvigalo med delom stisnilo ob steno jaška. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Policisti nadaljujejo z ogledom in zbiranjem obvestil glede vseh okoliščin nesreče, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.



O nesreči je poročal tudi Center za obveščanje Republike Slovenije. Kot so zapisali, je do nesreče prišlo na Kotnikovi ulici. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so s tehničnim posegom izvlekli ponesrečenca in ga predali reševalcem NMP Ljubljana. Kljub hitremu posredovanju gasilcev in reševalcev NMP je na kraju nesreče umrl.