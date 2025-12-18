Porod na domu se je končal s hudim zapletom

Diplomirana babica Tejča Moškrič je obtožena malomarnega zdravljenja – Pred reševalci se je skrilav omaro.

Ko je zdravnica z reševalcema vstopila v zatemnjeno kopalnico, so v prostoru gorele le majhne baterijske svečke. Pravzaprav res prijetno vzdušje za porod, a kaj ko se je ta porod na domu končal s hudim zapletom in prizadetim otrokom. Zato je morala na zatožno klop brežiškega okrajnega sodišča sesti diplomirana babica Tejča Moškrič, ki je izvajala porode na domu, za kar je sicer imela dovoljenje države. Sedem let ne sme opravljati babiške dejavnosti. Za porode na domu je imela dovoljenje države. Otrok je zaradi zapletov hudo prizadet. »Še dobro se spomnim, da je bil petek, bila sem dežurna zdravnica, ko smo ob 16.46 prejeli klic s številke 112, da otrok ne diha. Z reševalcema smo takoj odhiteli na teren, na vratih hiše pa nas je čakal mlajši moški in nas sprejel z besedami 'hitro, hitro'. ...