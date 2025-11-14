Posavje naj bi preskrbovali z mamili

V nadaljevanju preberite:

Na krškem okrožnem sodišču se napoveduje eno najobsežnejših sojenj doslej, saj bo na zatožno klop sedlo kar 20 obtoženih. Seznam bi bil še daljši, a je sedem obdolženih na predobravnavnih narokih priznalo krivdo za prekupčevanje z drogo. Šlo je za kriminalno združbo, v kateri sta imela, tako tožilstvo, glavno besedo Arnes Mušič in Robert Baznik iz Krškega, ki sta se zaradi tega znašla v priporu, prostost pa so zaradi večje vloge pri prekupčevanju vzeli tudi Petru Vogrincu in Sebastianu Kavašu.