    Črna kronika

    Pošiljatelju grozilnih pisem družbenokoristno delo

    Teodor Goznikar, nekdanji član SNS, s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde.
    Teodor Goznikar je dejanje priznal in se pokesal. FOTO: Mojca Marot/Delo
    Teodor Goznikar je dejanje priznal in se pokesal. FOTO: Mojca Marot/Delo
    Mojca Marot
    13. 11. 2025 | 17:14
    4:58
    Teodor Goznikar, nekdanji član Slovenske nacionalne stranke, je s tožilstvom tik pred narokom na sodišču podpisal sporazum o priznanju krivde in se pokesal za grožnje in krivo ovadbo, ki jih je zagrešil s pošiljanjem pisemskih pošiljk z grozilno vsebino in naboji, ki so jih prejeli nekateri najvidnejši politiki, med njimi tudi takratni predsednik vlade Janez Janša.

    Celjska okrajna sodnica Saša Kovačič je priznanje obdolženca sprejela in v nadaljevanju opravila narok za izrek kazenske sankcije, ki jo je predlagalo tožilstvo. Goznikar je bil obsojen na enotno denarno kazen 4680 evrov. A ker nima nobenega premoženja, ne premičnega in ne nepremičnega, prejema pa zgolj slabih 500 evrov socialne podpore, se denarna kazen nadomesti z delom v splošno korist. To pomeni, da bo moral na ta način oddelati 360 ur.

    Avtorja 41 pisem z naboji je razkrila forenzična preiskava.

    Obsojen na enotno denarno kazen 4680 evrov.

    Oddelati bo moral 360 ur v splošno korist.

    Kot oteževalno okoliščino je tožilstvo upoštevalo število kaznivih dejanj in dejstvo, da so bile grožnje usmerjene proti najvišjim predstavnikom države, poslancem in članom vlade. Kot olajševalno okoliščino mu je štelo priznanje krivde, s čimer je izkazal kritičen odnos do storjenih kaznivih dejanj. Prav tako doslej še nikoli ni bil kaznovan niti nima na vesti prekrškov.

    Pisma na različne naslove

    Spomnimo, celjski policisti in kriminalisti so februarja 2022 razkrili, da so odkrili pošiljatelja grozilnih pisem, ki so jih, poleg predsednika vlade, prejeli tudi takratni predsednik državnega zbora, trije ministri, državna sekretarja in 34 poslancev. V vsaki pisni pošiljki je bil naboj, v šestih pa še listi z različno grozilno vsebino in fotografijami, na katerih so bili čez določene obraze narisani križi, ki naj bi ponazarjali tarčo.

    Osumljenca, ki je pobegnil skozi okno sodišča, našli v Franciji

    Kriminalisti so tehnično zavarovali vseh 41 pisemskih pošiljk in jih posredovali v forenzično preiskavo v Nacionalni forenzični laboratorij. Uspelo jim je identificirati možnega storilca, odvzeli so mu bris ustne sluznice in prstne odtise ter na podlagi rezultatov ugotovili, da jih je oktobra 2021 in januarja 2022 poslala ena in ista oseba. V začetku februarja 2022 so pri Goznikarju opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli več različnih predmetov, na celjsko tožilstvo pa zoper njega podali kazensko ovadbo.

    Aleš Hojs, takratni minister za notranje zadeve, je na omrežju x objavil fotografijo pisemske pošiljke, ki ji je bil priložen naboj. FOTO: osebni arhiv
    Aleš Hojs, takratni minister za notranje zadeve, je na omrežju x objavil fotografijo pisemske pošiljke, ki ji je bil priložen naboj. FOTO: osebni arhiv
    Že maja letos so bili na celjsko sodišče vabljeni številni vidni politiki večinoma desnih političnih strank, med njimi Eva Irgl, Vinko Gorenak, Aleš Hojs, Zmago Jelinčič pa tudi sedanji evropski poslanec in takratni predsednik stranke NSi ter obrambni minister Matej Tonin, ki so, poleg številnih drugih, prejeli grozilna pisma. Tonin je pred tremi leti, ko so kriminalisti razkrili, da so osumljenega ovadili, na družbenem omrežju x (nekdanji twitter) zapisal: »Vse grožnje je treba jemati resno in imeti do njih ničelno toleranco.«

    Takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je prav tako prejel ovojnico z vojaškim nabojem, je policiji čestital za »odlično opravljeno delo pri preiskavi«, odkritje osumljenca pa označil za »dokaz, da policija dela strokovno in nepolitično«.

    Slovenec s cimrom iz zapora preprodajal drogo

    Takratni predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pa je pred tremi leti v izjavi za medije izrazil ogorčenje nad tem, da naj bi bil domnevni osumljenec v preteklosti prejemnik plakete državnega sveta za prostovoljstvo. Po njegovem mnenju takšna ravnanja prestopajo meje zdravega razuma, politika v Sloveniji pa se spušča »na raven političnega piromanstva«.

    Zanimivo je, da je Goznikarja, diplomiranega varstvoslovca, nekdanjega poveljnika celjske civilne zaščite, na to mesto imenovala prav tedanja Janševa vlada, katere simpatizer je bil tudi sam. A obtoženega maja na sodišče ni bilo, saj se je zaradi bolezni opravičil. Zato tudi pogojev, da bi sodnica takrat opravila obravnavo, ni bilo. Se je pa večina vabljenih politikov že pred tem in tudi pozneje odpovedala njegovemu pregonu; pri njem je vztrajal le Tonin. In tožilka Maja Lajh. Goznikar je na koncu klonil, krivdo priznal in tako je zadeva dobila sodni epilog.

    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Od srede do srede

    Markeš: Janševa skrb za človekove pravice je strah, da bodo njegovi volivci ostali brez orožja

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš o Šutarjevem zakonu, Janševi nenadni skrbi za človekove pravice, spornih dokazih in proračunski blokadi v ZDA.
    12. 11. 2025 | 15:47
    Dom starejših Rakičan

    Razrešeni direktor si želi svoj mandat nazaj

    Odpoklicani direktor je po mnenju takratnih nadzornikov dom oškodoval za vsaj pol milijona evrov. Novi vodja Vilko Kolbl napovedal revizijo poslovanja.
    12. 11. 2025 | 05:00
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    grožnjeJanez JanšaAleš HojsCeljeTeodor Goznikar

    Premium
    Premium
    Premium
    Premium
