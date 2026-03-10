Posiljevalec toži, da ga mučijo

»V celjskem zaporu nad mano izvajajo mučenje, zato se ne počutim dobro in ne morem sodelovati pri obravnavi.« Tako je v Sloveniji živeči državljan BiH Mehmed Mahmutović včeraj iz celjskega zapora prek videokonference sporočil ljubljanski okrožni sodnici Jasmini Ivančič. Sojenje je senat začasno preložil.

»Po odredbi direktorja zapora Tomaža Bračka so mi prepovedali dostop do svežega zraka. Od prihoda v zapor nad mano izvajajo poseben režim brez kakršnegakoli povoda.« Dodal je, da ga ponižujejo tudi s tem, da mu po vsakem izhodu iz sobe nataknejo lisice na roke. »Nisem imel niti dostopa do kantine. V celjskem zaporu sem dva meseca in sem povsem izoliran od zapornikov.« Poudaril je, da naj bi mu Bračko rekel, naj preneha pisati po facebooku in da se ga tako ne bo več obravnavalo kot nevarnega zapornika. Glede na vse je nasprotoval temu, da bi mu sodili prek videokonference.

Tričlanski sodni senat je po kratkem posvetu sklenil, da se glavna obravnava, ki je bila predvidena za včeraj, še ne bo začela. Sojenje bo 20. aprila. V tem času bo sodišče pridobilo mnenje sodnega izvedenca o tem, ali je obtoženi sposoben sodelovati na glavni obravnavi. Opravilo bo tudi poizvedbe v celjskem zaporu glede njegovih obtožb. Sodnica mu je dala vedeti, da mu bodo sodili prek videokonference, če ga pravosodni policisti zaradi kadrovske stiske ne bodo mogli pripeljati na sodišče.

Javnost je Mahmutovića prvič spoznala leta 2008, ko je splezal na nadstrešek najbolj varovanega dela zapora na Dobu in na njem vztrajal dva dni. O njem smo večkrat poročali tudi kot o roparju in posiljevalcu prostitutk poleti 2019, zaradi česar so ga obsodili na 25 let zapora.

Tokrat mu sodijo, ker naj bi 21. septembra 2016 med 11. in 12. uro v Sketovi ulici v Ljubljani pristopil do Mihe Š. in ga nadrl, zakaj se mu ne oglaša na telefon. S kolenom naj bi ga dvakrat udaril v hrbet in zahteval, naj na bankomatu dvigne denar, ki mu ga dolguje. Miha tega ni hotel storiti, češ da mu ničesar ne dolguje. Mahmutović naj bi ponorel, ga zgrabil za roko in zvlekel do bankomata. »Daj mi sto evrov kot opravičilo, ker se mi nisi javljal na klice!« naj bi zakričal. Mihi bankomat denarja ni izplačal, saj na računu ni imel kritja; zato sta počakala pol ure na priliv, nato je Miha dvignil stotaka ter ga izročil Mahmutoviću, je očitek iz obtožbe. V preiskavi je vse zanikal.

Vpleten naj bi bil še v eno kaznivo dejanje. Aprila 2021 naj bi med sprehodom pripornikov zagrešil poskus uboja v škodo sojetnika Alena Žilića. V tej zadevi so že aprila 2022 opravili predobravnavni narok, a se sojenje še ni začelo.