Poškodbe niso bile hude

Na sojenju domnevnima napadalcema na ribniškega župana Sama Pogorelca se je zgodilo že toliko preobratov, da je vsem težko slediti.

Sprva sta se Leonardo in Arsen Novak na kočevskem okrajnem sodišču, in to le 22 dni po napadu, ki se je zgodil 8. junija lani okoli enih zjutraj med plesom na gasilski veselici v Ribnici, branila pred obtožbami o nasilništvu, katerega žrtev je bil župan, Arsen Novak še povzročitve lahke telesne poškodbe županovi soplesalki.

Po prejemu mnenja sodnega izvedenca Matjaža Veselka je tožilstvo sredi julija spremenilo obtožnico, saj je Veselko ocenil, da sta bila župan in soplesalka hudo poškodovana. Arsen Novak naj bi namreč zagrešil kaznivo dejanje nasilništva in dve kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe (županu in soplesalki), Leonardo Novak pa kaznivo dejanje nasilništva ter povzročitve hude telesne poškodbe županu.

Primer se je nato preselil na ljubljansko okrožno sodišče. To je za mnenje o poškodbah zaprosilo še komisijo za izvedenska mnenja ljubljanske medicinske fakultete. Izvedenec Rajko Komadina iz komisije je včeraj pojasnil, da pri obeh oškodovancih ni zaznal hudih poškodb. »Bile so podplutbe, ki niso potrebovale aktivnega kirurškega obravnavanja, zato ni šlo za hude telesne poškodbe. Velja za oba oškodovanca.« In da poškodbe pri obeh niso take narave, da bi lahko govorili o iznakaženosti.

Tožilka je po zaslišanju izvedenca prosila sodišče za kratek rok za modifikacijo obtožnice. Glede na vse skupaj je pričakovati, da obtožencema ne bo očitala hude telesne poškodbe.

Včeraj bi moral biti zaslišan tudi mladoletni brat Leonarda Novaka, ki je sodeloval pri napadu. V ločenem postopku jo je odnesel s tako imenovanim družbenokoristnim delom, pri čemer je sodišče ugotovilo, da je oškodovanca lažje telesno poškodoval. Sodba zanj je postala pravnomočna 25. decembra lani.