Policija v okolici Maribora išče moškega zaradi poskusa ropov

Policija v povezavi s poskusom ropa pošte (Maribor Studenci), ki se je zgodil v petek, in še enega ropa v podjetju na območju Maribora, ki se je zgodil v soboto, išče osumljenca.

FOTO: PU Maribor

Mariborski policisti pozivajo vse, ki bi prepoznali osebo na fotografijah ali imeli o njem kakršne koli informacije, da jih o tem nemudoma obvestijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Kot so sporočili iz policije je storilec moški, visok približno med 165 do 170 centimetrov, močnejše postave. Oblečen je bil v svetlo rjavo jakno, modre kavbojke, na glavi pa je imel črno kapo s šiltom.