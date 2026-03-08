Policija v okolici Maribora išče moškega zaradi poskusa ropov

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Policija v povezavi s poskusom ropa pošte (Maribor Studenci), ki se je zgodil v petek, in še enega ropa v podjetju na območju Maribora, ki se je zgodil v soboto, išče osumljenca.
Kot so sporočili iz policije je storilec moški, visok približno med 165 do 170 centimetrov, močnejše postave. Oblečen je bil v svetlo rjavo jakno, modre kavbojke, na glavi pa je imel črno kapo s šiltom.
Preprečili izgrede navijaških skupin?
Z mariborske policijske uprave pa so danes sporočili, da so sinoči bili obveščeni o dveh večjih skupinah oseb v centru Maribora, ki bi se lahko pripravljale na kršitve javnega reda in miru.
Na kraj so napotili več policijskih patrulj iz policijskih enot z območja Maribora in okolice, ki so s pravočasno intervencijo in izvajanjem ustreznih ukrepov preprečili neposredni stik in morebitne množične kršitve med obema skupinama oseb, domnevno pripadnikov navijaških skupin.
Policisti so med postopki ugotavljali identiteto. V okviru intervencije obravnavajo dve poškodovanji tuje stvari, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede morebitnih posamičnih kršitev javnega reda in miru in bodo po vseh pridobljenih informacijah ter podatkih izvedli ustrezne ukrepe. Zaenkrat nimajo informacij o morebiti poškodovanih osebah.
Komentarji