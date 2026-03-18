Z izvijačem ga je zabodel v glavo

Alžirec Abdelkarim Morsli, ki je bil včeraj zaradi poskusa uboja tunizijskega državljana Maherja Saudanija obsojen na pet let in tri mesece zapora, je v še enem kazenskem postopku.

Proti njemu je tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zaradi kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe in nasilništva. V priporu naj bi močno pretepel sopripornika, ki naj bi tam pristal zaradi posilstva. »Očitno, da mu kazniva dejanja z elementi nasilja niso tuja,« je pripomnila tožilka Helena Zobec Dolanc, ko je v sklepnih besedah zaradi napada na Saudanija »z ostrim in koničastim predmetom« za obdolženca predlagala deset let zapora.