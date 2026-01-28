Poskus uboja: Večkrat ustrelil proti moškemu, ki je bil na obisku

Policisti in kriminalisti PU Koper so v ponedeljek v zgodnjem jutranjem času v naselju Malija obravnavali prijavo storitve več kaznivih dejanj, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Ugotovili so, da je 41-letni domačin v svoji stanovanjski hiši med sporom večkrat ustrelil neposredno v smeri 41-letnega moškega, ki je bil v tem času pri njem na obisku. Policija je za Delo potrdila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan.

Osumljenemu so za čas zbiranja obvestil in dokazov odvzeli prostost, v hišni preiskavi, ki je sledila odredbi sodišča, pa so zasegli orožje, za katero so ugotovili, da oseba zanj ne poseduje ustreznih listin.

Portal regionobala.si je v ponedeljek neuradno navedel, da je bil dogodek povezan s preprodajo drog.

»Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba za poskus uboja po prvem odstavku 115. člena Kazenskega zakonika in kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti po drugem odstavku 314. člena Kazenskega zakonika. Za poskusa uboja po prvem odstavku 115. člena Kazenskega zakonika se storilec lahko kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti po drugem odstavku 314. člena Kazenskega zakonika pa z zaporom od enega do osmih let. Za nedovoljeno posest orožja bo zoper 41-letnika uveden prekrškovni postopek,« je navedel predstavnik policistov David Iskra.