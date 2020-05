Poskus uboja pri Novem mestu, pridržali 32-letnega domačina

S Policijske uprave (PU) Novo mesto poročajo o poskusu uboja. Okrog pol osme ure zvečer so bili v petek obveščeni o streljanju v Brezju, ena oseba naj bi bila poškodovana. Operativno-komunikacijski center je na kraj napotil več patrulj in policiste posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto, o dogodku so obvestili tudi regijski center za obveščanje. Po prvih ugotovitvah med ogledom se je več oseb sprlo in si grozilo med seboj, nekdo naj bi uporabil tudi pištolo.



»V preiskavo primera se je vključil sektor kriminalistične policije, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja po 1. odstavku 115. člena kazenskega zakonika so pridržali 32-letnega domačina,« so sporočili s PU Novo mesto.



Reševalci so na kraju nudili pomoč poškodovani 34-letnici, ki so jo nato odpeljali na pregled v novomeško bolnišnico. Po oskrbi so jo odpustili iz bolnišnice, njene poškodbe so bile namreč lažje. Vse okoliščine poškodbe še niso znane. Osumljenec nima orožne listine.



Policisti so v zadnjih letih obravnavali štiriindvajset kaznivih dejanj iz področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Policijska preiskava in aktivnosti ob aktualnem incidentu še potekajo, zato zaradi interesa preiskave drugih podatkov organi pregona še ne bodo posredovali.