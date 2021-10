Poskusa umora osumljen 29-letni bivši partner žrtvine hčerke

Predhodno grozil

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili nekaj več podrobnosti o včerajšnjem poskusu umora na območju njihove PU. Kot so zapisali, so na kraj dogodka napotili policijski patrulji iz Policijske postaje Ruše in Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor.»Policisti so ob prihodu na kraj z izvedbo prvih nujnih ukrepov ugotovili, da se v stanovanjski hiši nahaja 48-letna ženska, ki je utrpela več vbodnih poškodb. Na kraj je kmalu zatem prispela še nujna medicinska pomoč z zdravnikom iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki ji je nudila nujno medicinsko pomoč in jo odpeljala v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je ostala na zdravljenju,« so še zapisali na PU Maribor.Kriminalisti so ugotovili, da se je osumljeni poskusa umora, 29-letni moški, po dejanju s kraja odpeljal z osebnim avtomobilommariborskega registrskega območja. V nadaljevanju je stekla obsežna policijska akcija z vsemi razpoložljivimi policijskimi patruljami, osumljenca so po dveh urah prijeli na območju PU Celje, natančneje na območju Pohorja, kjer so mu nato tudi odvzeli prostost.Kaznivo dejanje poskusa umora je izvršil žrtvin bivši zet. Osumljeni je okrog 11. ure istega dne iskal 21-letno bivšo partnerko, s katero sta do nedavnega živela v triinpolletni zunajzakonski skupnosti. Zaradi prekinitve njunega razmerja in predhodnih groženj mu je poškodovana 48-letnica vstop poskušala preprečiti, vendar ji to ni uspelo. Osumljeni je kljub žrtvinemu pojasnjevanju, da hčere ni doma, nasilno vstopil v hišo in to s pregledom prostorov tudi preveril. Ob tem je kričal, da jo bo ubil.Oškodovana mu je pri tem sledila in ga poskušala umiriti, takrat pa jo je osumljeni nenadoma fizično napadel, tako da jo je udarjal z rokami in brcal z nogami. Med tem je s kuhinjskega pulta pograbil kuhinjski nož, s katerim jo je večkrat zabodel v predel prsnega koša in vratu, po dejanju pa je stanovanjsko hišo zapustil in se z osebnim avtomobilom odpeljal.Z navedenimi ugotovitvami sta bila seznanjena dežurna preiskovalna sodnica iz Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka iz Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. Dežurna državna tožilka se je udeležila ogleda, ki ga je policiji prepustila preiskovalna sodnica.Za kaznivo dejanje umora iz brezobzirnega maščevanja po 116/I-4 čl. Kazenskega zakonika (KZ-1), v zvezi s 34/I čl. istega zakona je predpisana kazen zapora najmanj petnajstih let.