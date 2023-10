Poslanec SDS jo je označil za radikalno islamistko

»Krivde ne priznam,« je včeraj pred ljubljansko okrožno sodnico Živo Zaplotnik zatrdil 33-letni državnozborski poslanec Žan Mahnič glede očitkov, da je razžalil 45-letno humanitarko Failo Pašić. Ta mu očita, da je bila zaradi njegovega sto znakov dolgega stavka na twitterju »razžaljena, osramočena, prizadeta, ponižana in razvrednotena«. Oziroma da je s tem svojim dejanjem, ko jo je označil za »radikalno islamistko«, škodil njeni časti in dobremu imenu.

Faila Pašić se je odločila za tožbo. FOTO: Dejan Javornik

Omrežje X, nekoč twitter, je lahko dober digitalni kanal za javno deljenje posameznikovih misli. Če so te pozitivne, večjih težav ne bi smelo biti. Povsem druga zgodba je, če so zapisane besede uperjene zoper določenega posameznika in če ga te povrhu zelo prizadenejo. Avtor zapisa utegne končati celo na sodišču. O tem se je lahko prepričal tudi poslanec SDS.

Desetega aprila lani, ko je bil Mahnič še državni sekretar za nacionalno varnost v vladi Janeza Janše, je namreč na svojem twitter računu zapisal: »#Elektrotajkun, gospod 15 % Robert Golob, na volitve vabi v družbi radikalne islamistke Faile Pašić.« In s tem ne samo pri Pašićevi, ampak tudi v delu javnosti sprožil obsodbe.

»To je dejanje, ki ga obsojam, nenazadnje se proti temu dejansko borim skozi svoj aktivizem, različne aktivnosti in projekte, ki so Sloveniji prinesli lokalna, nacionalna in tudi mednarodna priznanja,« je takrat dejala Pašićeva. Mahnič pa je za nacionalno televizijo v svoj bran dejal, da je treba njegovo izjavo razumeti izključno v kontekstu nacionalne varnosti, za katero je po svoji funkciji pristojen. »Že v prejšnjem mandatu, 2014–2018, smo na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v povezavi z radikalnim islamom in povezavami s tujino, tudi islamsko republiko Iran, gospo Failo Pašić obravnavali,« je razložil in se ob tem skliceval na svobodo govora.

Brali naj bi članke

S svojim zagovornikom Francijem Matozom je včeraj ljubljanskemu okrožnemu sodišču predlagal, da med sojenjem izvede številne dokaze. S poročilom o izidu volitev za poslance evropskega parlamenta iz leta 2014, na katerih je bila Pašićeva na listi kandidatov, tako dokazuje, da je »absolutno javna osebnost«. Sodišče bi moralo poleg tega prebrati članke slovenskih medijev, saj so ti med drugim pisali, da naj bi Pašićevo zaradi njenih radikalnih islamskih dejavnosti spremljala Sova in da je bila nekoč v zvezi s Palestincem, domnevno obravnavanim zaradi posilstva mladoletnice.

Prebrati pa bi moralo tudi članek iz iranskega medija, saj naj bi v njem Pašićeva podpirala islamsko revolucijo. Obramba bi rada zaslišala tudi iranskega filozofa Seyyeda Hosseina Nasra, pa takratnega direktorja slovenske varnostno-obveščevalne službe (Sova) Janeza Stuška in evropskega poslanca Milana Zvera.

Da večina vloženih člankov že na prvi pogled »nima pravno relevantne zveze« s to konkretno zadevo, je na vse skupaj odgovorila pooblaščenka Pašićeve Manca Trček iz odvetniške pisarne Pirc Musar & partnerji. In dodala, da se bodo o vsebini listinskih dokazov lahko izjavili šele, ko se bodo z njimi seznanili.