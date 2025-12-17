Tožilstvo dvomi o nesposobnosti Mitje Verlaka, obtoženega poslovne goljufije

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti v sredo niso opravili predobravnavnega naroka v kazenski zadevi proti Mitji Verlaku, obtoženemu poslovne goljufije, saj obtoženec ni prišel na obravnavo. Sodnik Stanislav Jug je sklenil, da bo sodišče najprej pridobilo mnenje izvedenca psihiatrične stroke, predobravnavni narok pa je preložil za nedoločen čas.

Verlaku, ki je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen zaradi poslovnih goljufij, tožilstvo očita poslovno goljufijo, ker naj bi kot zakoniti zastopnik družbe Map consulting gradbeništvo od oškodovanca v Murski Soboti prejel približno 6000 evrov avansa za izdelavo fasade, a ni izvedel del, denarja pa tudi ni vrnil.

Kot je povedal sodnik, je iz predložene dokumentacije razvidno, da je bil obtoženi v začetku decembra na zdravniškem pregledu, pri čemer naj bi imel psihične težave in naj ne bi bil sposoben slediti sodnim obravnavam. Tožilstvo, ki o tem dvomi, je predlagalo postavitev sodnega izvedenca psihiatra, ki naj ugotovi, ali je Verlak sposoben prisostvovati in spremljati naroke.

Sodnik je pri tem opozoril, da se obtoženec v preteklosti večkrat ni udeležil razpisanih narokov, čeprav je obljubljal prihod. To je bil po navedbah na spletni strani časnika Vestnik že četrti poskus predobravnavnega naroka. Sodišče bo zato s pomočjo izvedenca preverilo, ali so navedbe o njegovi nezmožnosti za sodelovanje utemeljene.

Obramba predlogu za postavitev izvedenca ni nasprotovala, z njim se je strinjal tudi pooblaščenec oškodovanca, odvetnik Jože Korpič.

Oškodovanec zahteva 30.000 evrov

Korpič je povedal, da Verlak oškodovancu doslej ni povrnil nobene škode, zato vztraja pri priglašenem premoženjskopravnem zahtevku, ki znaša nekaj več kot 30.000 evrov. Kot je pojasnil, približno 6000 evrov predstavlja neposredno izplačan avans, preostanek pa je škoda zaradi zavlačevanja in neizvedbe prevzetih del, vključno z višjimi stroški materiala, storitev in angažiranja lastnih sredstev.

Obramba pa zahtevek za 30.000 evrov prereka. Kot je pojasnil odvetnik Igor Weindorfer, iz obtožnice izhaja, da naj bi bilo oškodovanja za približno 6000 evrov, zato ni jasno, kaj je podlaga za bistveno višji zahtevek. Predlaga, da sodišče oškodovanca glede preostalega zahtevka napoti na pravdo, saj da ugotavljanje teh dejstev ni predmet kazenskega postopka.