Posredovala naj bi v sporu med sladoledarjema

Nekdanja krški župan Miran Stanko in podžupan Silvo Krošelj očitke na svoj račun zavračata.

Na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča sta včeraj sedla nekdanji krški župan Miran Stanko in nekdanji krški podžupan ter zdajšnji občinski svetnik Silvo Krošelj. In to zaradi očitkov, da naj bi lokalnemu gostincu Gzimu Kahrimaniju pomagala uničiti konkurenco. Ob kepicah sladoleda je pri Gzimu Kahrimaniju že vrsto let mogoče uživati le nekaj korakov od stavb krškega okrožnega sodišča in tožilstva. Pred štirimi leti pa mu je na isti ulici, le 500 metrov stran, želel s sladoledom konkurirati njegov bratranec Lirim Kahrimani, a naj bi šlo to prvemu tako zelo v nos, da naj bi se po pomoč ...