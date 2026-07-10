Potnike je spravljal v smrtno nevarnost

Brezposelni oblikovalec kovin in orodjar, 34-letni Novogoričan Urban Bric, je iz hišnega pripora na sodišče prišel v spremstvu staršev. Dolgoletni ljubitelj in raziskovalec železnic je obtožen osmih kaznivih dejanj ogrožanja posebnih vrst javnega prometa zaradi uničevanja signalnovarnostnih in prometnih naprav na železniški infrastrukturi na postajah od Gorenjske do Primorske. Trikrat mu je kaznivo dejanje uspelo izvesti, petkrat pa je zaradi vestnega dela železničarjev ostalo pri poskusu. S početjem, ki bi lahko imelo grozljive posledice, je v nevarnost spravljal potnike, strojevodje in druge udeležence v prometu ter povzročil za najmanj 300.000 evrov škode. »Če ga policisti ne bi prijeli, bi poškodovanje železniške infrastrukture nadaljeval,« je prepričan državni tožilec Damir ...