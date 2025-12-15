  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Priznal, da je povzročil požar v Majdičevem mlinu

    V Kranju je gorelo, ker je 57-letnik zakuril v stari peči na drva.
    Ogenj je zajel objekt in poškodoval tudi hidroelektrarno. FOTO: Špela Ankele
    Galerija
    Ogenj je zajel objekt in poškodoval tudi hidroelektrarno. FOTO: Špela Ankele
    Ju. P.
    15. 12. 2025 | 16:39
    15. 12. 2025 | 16:54
    3:32
    Na zatožno klop kranjskega okrožnega sodišča je danes sedel Vlado Doder, ki je iz malomarnosti zakrivil požar v zapuščenem, spomeniško zaščitenem Majdičevem mlinu v Kranju. Obdolženi je po poročanju STA priznal krivdo za povzročitev splošne nevarnosti, kazen pa mu bo izrečena ob koncu sojenja za nasilje v družini.

    Policisti po septembrskem požaru v Majdičevem mlinu vložili kazensko ovadbo

    Tožilstvo 57-letnemu Doderju očita, da je 26. septembra 2022 v zapuščenem Majdičevem mlinu zakuril v stari peči na drva, čeprav peč ni bila priključena na dimnik. Pustil je odprta vrata peči, skozi katera je nato izbruhnil ogenj, ki se je razširil na celoten notranji del objekta in na nadzorno sobo tamkajšnje hidroelektrarne.

    S hitrim posredovanjem preprečili širitev ognja

    Gasilci so s hitrim posredovanjem preprečili, da bi se požar razširil na sosednjo večstanovanjsko stavbo, ki se drži Majdičevega mlina. Kot je poudarila tožilka Nadja Gasser, bi se obdolženi moral zavedati nevarnosti požara. S svojim ravnanjem je ogrozil življenje stanovalcev stanovanjskega objekta ter njim in lastnikom Majdičevega mlina in elektrarne povzročil materialno škodo.

    Lastniki Majdičevega mlina in hidroelektrarne od Doderja, ki je nezaposlen in živi od socialne pomoči, terjajo plačilo odškodnine. Gorenjske elektrarne so imele za več kot 700.000 evrov škode, ki jo je večinoma povrnila zavarovalnica, od obdolženega pa terjajo skoraj 60.000 evrov za odbitno franšizo in izgubljen dobiček. Lastnika Majdičevega mlina Eva in Marko Odlazek sta proti obdolženemu vložila vsak svoj premoženjskopravni zahtevek v znesku 225.000 evrov.

    Ker ni hotel iz dvigala, so se spravili nanj. FOTO: Igor Mali
    Ker ni hotel iz dvigala, so se spravili nanj. FOTO: Igor Mali

    Tožilstvo je zoper doslej nekaznovanega Doderja, ki je samski in brez otrok, vložilo tudi obtožnico za kaznivo dejanje nasilja v družini. Očita mu, da je bil od leta 2018 do leta 2022 nasilen do mame, da ji je večkrat grozil, jo žalil, jo tudi udaril in poškodoval. Ker v tem delu krivde ni priznal, se bo predvidoma 21. januarja začelo sojenje, nato mu bodo izrekli sodbo za obe točki obtožnice. Sodnikom porotnikom bo marca potekel mandat, vendar sodnik Uroš Ferjan računa, da bodo sojenje zaključili v začetku februarja.

    Majdičev mlin, ki ga je požar pred tremi leti močno poškodoval, še stoji. Od stavbe so ostale le zunanje stene, saj so bile v požaru v celoti uničene strešna in medetažne konstrukcije. V notranjosti objekta so le zogleneli in porušeni elementi nosilnih okvirjev ter ostanki jeklene opreme in jeklenih strešnih elementov.

    Mestna občina Kranj toži lastnike Majdičevega mlina za odstranitev škodne nevarnosti. Na občini so prepričani, da je uničeni objekt nevaren, zato zahtevajo njegovo odstranitev ali sanacijo. Lastniki so po odločbi gradbene inšpekcije maja lani izvedli odrejene gradbene posege, s katerimi naj bi preprečili, da bi objekt ogrožal javne površine in pomenil nevarnost za ljudi, je poročala STA.

    Novice  |  Slovenija
    Več iz teme

    Kranjpožarsojenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

