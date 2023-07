Povzročitelj je žrtev nesreče menda skril v grmovje

V nadaljevanju preberite:

Kar štiri dni so oktobra lani iskali 49-letnega Marjana Bevca iz Brezja pri Trebelnem, in ga naposled našli mrtvega pod cesto, v grmovju ob hitri cesti Novo mesto–Trebnje, pri priključku za Karteljevo oziroma Kamenje. Kmalu je bilo jasno, da je bil žrtev prometne nesreče, še istega dne pa so policisti prijeli tudi voznika, ki ga je zbil, 34-letnega Rožleta Grintala iz Potovega Vrha pri Novem mestu. Ta trdi, da pešca ni videl in je mislil, da je zbil srno.