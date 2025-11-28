Povzročitelj prometne nesreče na Šmartinski cesti med begom odvrgel drogo

Povzročitelj sredine prometne nesreče na Šmartinski cesti v Ljubljani je med begom s kraja nesreče odvrgel plastično vrečko in nogavico s kokainom in heroinom. Pri osumljencu so našli tudi 3000 evrov gotovine nepojasnjenega izvora, nato pa opravili še hišno preiskavo, v kateri so zasegli drogo in pripomočke za njeno preprodajo, so v petek sporočili s PU Ljubljana.

Pri osumljencu so našli tudi 3000 evrov gotovine nepojasnjenega izvora. FOTO: PU Ljubljana

Po doslej znanih podatkih je povzročitelj prometne nesreče, ki se je zgodila v sredo okoli 9. ure na Šmartinski cesti v Ljubljani, 18-letni voznik osebnega vozila, državljan Slovenije, in ne 25-letnik, kot so sprva poročali. V nesreči sta se dve osebi lažje, ena pa huje poškodovala, vendar njeno življenje ni ogroženo, so pojasnili policisti.

Sredina prometna nesreča na Šmartinski cesti v Ljubljani FOTO: Blaž M.

Med obravnavo nesreče so policisti po lastnih navedbah opazili, da je povzročitelj, ki je pobegnil s kraja dogodka, med begom odvrgel predmet. Policisti so po pregledu terena predmet našli in ugotovili, da gre za plastično vrečko in nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov prepovedanih drog, in sicer kokaina in heroina. Pri osumljencu so našli tudi več kot 3000 evrov gotovine, katere izvor ni bil pojasnjen in so mu jo zasegli. Osumljencu so odredili pridržanje in mu zasegli osebno vozilo.

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave in zbranih obvestil so pri pristojnem sodišču pridobili odredbo za hišno preiskavo vozila ter prebivališča osumljenega. Pri hišni preiskavi so policisti zasegli še nekaj zavitkov prepovedane droge, heroina in konoplje, ter pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.

Med hišno preiskavo so zasegli še več droge in pripomočke za njeno preprodajo. FOTO: PU Ljubljana

Po končanem postopku so osumljencu pridržanje odpravili, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.