Pozabila na malčka, ki je umiral v vročem avtu

Sodba: Tea Novak je bila obsojena na 12 let zapora zaradi smrti iz malomarnosti in drugih kaznivih dejanj, Tilen Novak na pol leta manj.

Tragedija, ki je pretresla celotno Slovenijo, se je zgodila 20. junija 2023, med 9. in 11. uro, v Svetem Lovrencu pri Preboldu. V črnem beemveju, parkiranem pred eno od hiš v naselju, je zaradi vročine umrl še ne dveletni otrok, ki je ostal v otroškem sedežu, pripet z varnostnimi pasovi. Zaradi več kaznivih dejanj sta bila obtožena včeraj obsojena na dolgoletni zaporni kazni. Otrokova mama Tea Novak, prej Kotnik (11. februarja sta se namreč poročila), in njen partner Tilen Novak, ki ni oče umrlega malčka, sta, medtem ko je otrok ostal v avtu, v hiši spala. O tem pričajo videoposnetki, ki razkrivajo, da sta tisto dopoldne okoli hiše hodili dve priči, ki sta ju poskušali zbuditi. Ena od njiju je v nekem trenutku opazila nesrečnega otroka v avtu, ga nemudoma vzela iz sedeža in ga začela ...