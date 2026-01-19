Oče, tudi prostovoljni gasilec, stekel v ogenj, a petletniku ni bilo pomoči

Po prvih podatkih je ogenj izbruhnil nenadoma, najprej domnevno ob dimniku, in se je hitro razširil po objektu. Gasilci so ob prihodu na kraj dogodka takoj začeli gasiti in iskati ujete ljudi, saj so od tam prisotnih dobili podatek, da je ena od mladoletnih oseb še v notranjosti. Požar jim je uspelo pogasiti, vendar je bilo za enega izmed otrok žal prepozno. Policija in pristojne službe so včeraj dopoldne končale ogled kraja tragedije in ugotavljale okoliščine ter morebitne tehnične ali druge vzroke za požar. Eden od vzrokov bi lahko bila tudi napaka na električni napeljavi.

Dogodek ni pretresel le vsega hudega vajenih gasilcev, reševalcev in policistov, temveč vso lokalno skupnost. Svojci, sosedje in znanci so v šoku, številni izražajo sožalje in podporo mladi družini v težkih trenutkih. Hiša je uničena, družina bo bržkone potrebovala pomoč lokalne in širše skupnosti.