Ogenj zajel stanovanjsko hišo, ena oseba poškodovana

Nekaj po polnoči je v naselju Križe na območju občine Brežice zagorela stanovanjska stavba, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Ena oseba je poškodovana, reševalci so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Kot navaja uprava, je intervencija zahtevala angažiranje gasilcev iz več lokalnih društev. Intervenirali so gasilci PGD Križe, Sromlje, Brežice okolica, Dečno selo in Brežice.

Kraj dogodka so izolirali in požar pogasili. Dežurni električar je odklopil elektriko. Poškodovano osebo so reševalci sprva oskrbeli na kraju, zatem so jo prepeljali v bolnišnico. Stopnje poškodb niso znane. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Reševanje tudi pri Velikih Laščah

Kot še navaja uprava, so gasilce zjutraj angažirali tudi pri poškodbi osebe, ki je padla s prvega nadstropja v Krkovem pri Karlovici na območju občine Velike Lašče. Padla je skozi okno v prvem nadstropju stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Karlovica so ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP.