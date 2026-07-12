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    Črna kronika

    Požar na Bohinjskem je pogašen

    Gasilcem so pomagala letala Air Tractor. Požar bi lahko povzročil udar strele.
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    Vse obiskovalce naprošajo, da naj ne vstopajo v koridor za zajem vode ter dosledno upoštevajo navodila varnostnih in pristojnih služb. FOTO: Marko Feist
    R. I.
    12. 7. 2026 | 13:49
    12. 7. 2026 | 19:20
    1:57
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    Požar, ki je zjutraj izbruhnil na vrhu planine Bela glava, je pogašen. Na okoli 50 krat 50 metrov veliki površini je gorela podrast. Pri gašenju je sodelovalo več prostovoljnih gasilskih društev in dve letali, ko sta na območje požara odvrgli okoli 126.000 litrov vode iz Bohinjskega jezera, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje.

    Pri gašenju požara so sodelovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina in Studor. Pomagala je tudi Državna enota za gašenje iz zraka uprave za zaščito in reševanje z dvema letaloma, ki sta na območju požara opravili 42 odmetov oziroma odvrgli okoli 126.000 litrov vode iz Bohinjskega jezera.

    Po poročanju portala Žurnal24 in Televizije Slovenija naj bi požar zanetila strela. Uprava RS za zaščito in reševanje je ta teden na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala najmanj prihodnjih deset dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati.

    Uradni vzrok požara sicer še ni znan, domnevajo pa, da bi ga lahko povzročil udar strele. Včeraj se je namreč tudi na Bohinjskem razbesnela huda nevihta, med drugim je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so tisti kmalu omejili in pogasili. 

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