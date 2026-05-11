Na grajskem hribu v Celju obsežen požar, pri gašenju pomagata air tractorja

Na grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar. Kot so sporočili z Mestne občine Celje, se je od takrat razširil in trenutno zajema približno 16.000 kvadratnih metrov površin. Na terenu je okoli 90 gasilcev Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Celje, v zraku je slišati tudi brnenje letala.

Zaradi požara so preventivno za obiskovalce zaprli Celjski grad. FOTO: Miha Zagozda

Kot je za Delo povedal direktor poveljnik PGE Celje Boris Žnidarko, zadnje pol ure pri gašenju pomagata air tractorja: »To je ključno za tiste najbolj nedostopne terene, veliko je namreč strmih terenov, nedostopnih. Poleg tega je tam še daljnovod.«

Ogenj se je zelo hitro razširil tudi zaradi močnega vetra. Žnidarko je še dejal, da so blizu lokalizacije požara: »Če ne bo več tako hudega vetra, bi ga lahko lokalizirali v uri ali dveh. Potem sledi še gašenje žarišč, nujno je namreč treba dobro pogasiti ta gozdni humus in podrastje, sicer se lahko ponovno vžge. Upamo pa, da bodo napovedi držale in da pride čim prej hladna fronta z dežjem, da nam pomaga gasiti.«

Gasilci se na grajskem pobočju borijo z ognjem. FOTO: Špela Kuralt

Požar se je razširil tudi na območje kolesarske proge Celje Trails, ki je zaradi varnosti do nadaljnjega zaprta. Prav tako so preventivno za obiskovalce zaprli Celjski grad. Pri gašenju iz zraka pomaga letalo air tractor, so še sporočili. Zaradi zagotavljanja varnega gašenja so izklopili visokonapetostni daljnovod.

Gašenje ovira veter, poročajo gasilci. FOTO: Bralec

Okoliške prebivalce pozivajo, naj se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil. Prav tako priporočajo, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima.