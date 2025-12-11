  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Požar v Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči, posredovalo 80 gasilcev

    Poškodovan je velik del objekta. Pouk je za nekatere učence odpovedan.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
    Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    11. 12. 2025 | 08:27
    11. 12. 2025 | 09:24
    1:58
    Ponoči je zagorelo v Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči. Vzrok požara še ni znan, a bi lahko šlo za napako na električni napeljavi, je za Delo povedal poveljnik tolminske gasilske zveze Miha Vencelj.

    Policija na avtocesti za volanom ujela dojenčka

    Zagorelo je v telovadnici, poškodovan pa je velik del šole, med drugim fitnes, garderobe in prostori za učenje. Okoliščine požara še ugotavljajo, na kraju so tudi pristojni preiskovalci in policija. V intervenciji je sodelovalo 80 gasilcev in šestih gasilskih enot, in sicer iz PGD Most na Soči, Tolmin, Gorenja Trebuša, Ponikve, Kobarid in Kneža.

    Ravnateljica osnovne šole Mojca Florjančič je za radio Primorski val dejala, da trenutno čakajo na forenzike in sodnega izvedenca, pouk za otroke 6. in 9. razreda pa danes odpade. Otroci 7. in 8. razreda so trenutno v šoli v naravi, starši pa so bili o situaciji obveščeni zgodaj zjutraj.

    Pouk razredne stopnje bo potekal normalno, saj je v ločeni stavbi. Predvidevajo, da se bo pouk normalno nadaljeval z jutrišnjim dnem, za počistiti so tri učilnice, bo pa v prihodnje potrebno prilagoditi pouk športa, je še dejala Mojca Florjančič.

    Župan Občine Tolmin Alen Červ je za Delo dejal, da se bodo dopoldne skupaj s policijo in pristojnimi strokovnjaki odpravili na kraj požara, kjer bodo predvidoma ocenili tudi škodo, ki je nastala na objektu.

    Več sledi ...

    požar Most na Soči Osnovna šola Dušana Minuha PGD gasilci otroci

