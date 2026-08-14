Požar pri Omišu: »Česa takšnega na Hrvaškem še nismo videli«

Velik požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je ponoči zaradi močne burje razširil proti Omišu in dosegel tudi območje mesta. Ogenj je ogrožal hiše in druge objekte, iz širšega območja pa so evakuirali najmanj okoli 1000 ljudi, del tudi s čolni. Po navedbah oblasti je bilo poškodovanih najmanj deset ljudi, od tega dva huje. Na območju od Ruskamena proti Omišu je zgorelo več deset vozil, obseg škode pa še ni znan. Na požarišče prihajajo dodatne gasilske enote iz različnih delov Hrvaške.