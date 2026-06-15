Požar na Ptuju pogašen, iščejo tri nadomestna stanovanja

Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno bivališče.

Stavba s približno 500 kvadratnimi metri površine je ob nakupovalnem središču Supernova, v treh stanovanjih pa je bivalo skupno deset ljudi. »Zagorelo je v ostrešju in največ dela smo imeli z gašenjem tam. Objekt je velik, ostrešje je bilo težko dostopno in prekrito s pločevinasto kritino. Imeli smo težave priti zraven, požar pa se je hitro širil,« je za STA povedal Korošak.

»Požar je zdaj pogašen, posamezna žarišča še hladimo,« je dodal. Stanovalcev v času požara ni bilo v objektu.

Vzrok za požar ni znan, policija ga še preiskuje. Policijska uprava Maribor je potrdila, da gasilska intervencija še poteka in da cesta ostaja zaprta.

Ob tem se je zgodil še nenavaden incident. Na območju požara so gasilci v intervenciji uporabljali brezpilotni letalnik, v bližini pa so zaznali še drug, neznani dron.

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj je opozorilo na nevarno dogajanje. Lastnika so pozvali, naj nemudoma pristane in preneha ogrožati mesto intervencije ter njihovo posredovanje.