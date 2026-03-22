Zagorelo naj bi v dnevni sobi, kjer je bil 81-letnik, ki je v požaru umrl

V požaru v eni izmed družinskih hiš na območju Podgorja pri Kamniku je iz petka na soboto ponoči umrl 81-letni moški. Kot so danes sporočili iz ljubljanske policijske uprave, je bilo v hiši šest oseb, od katerih se je petim uspelo iz hiše umakniti, starejši moški pa je ostal v njej in so ga nato našli mrtvega.

Policisti so bili o požaru obveščeni v soboto nekaj pred 4. uro. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Po prvih podatkih naj bi zagorelo v dnevni sobi, kjer se je nahajal 81-letni umrli moški.

Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda, kriminalistično-forenzične preiskave ter zbiranja obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.