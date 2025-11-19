Požar v starem mlinu v Beltincih podtaknil 23-letnik

V današnji izjavi za javnost je Kristijan Irgolič, kriminalistični inšpektor specialist iz Oddelka za splošno kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota, predstavil ugotovitve glede požara na objektu starega mlina v Beltincih.

Policisti so bili ob osmih zjutraj 16. 8. 2025 obveščeni o požaru v starem mlinu v Beltincih. Po prihodu gasilcev so na kraj požara prispeli tudi policisti in kriminalisti PU Murska Sobota, ki so zbrali informacije o dogodku.

Sodnik odredil pripor

V preiskavi so kriminalisti našli osumljenca, 23-letnega prebivalca občine Beltinci. Ta se je v jutranjih urah s kolesom pripeljal do stavbe starega mlina, vstopil vanjo skozi stranski vhod, zanetil ogenj in kraj požara zapustil.

Ogenj je kmalu zajel vso stavbo, razširil pa se je tudi na bližnjo trgovino, je še pojasnil Irgolič. Dejanje je tako terjalo veliko materialno škodo, ki po nestrokovnih ocenah znaša okrog 500.000 evrov.

Požar na stavbi starega mlina in trgovini je pogasilo 96 gasilcev iz gasilskih enot Beltincev, Gančanov, Bratoncev, Lipovcev, Lipe, Odrancev, Ižakovcev, Črenšovcev in Murske Sobote.

Osumljenec je bil aretiran še isti dan, včeraj popoldne pa so ga pristojni s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Osumljenemu grozi zaporna kazen od enega do osmih let.