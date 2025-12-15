Starejši občanki zagorela grelna blazina za noge, požar povzročil precej škode

Kranjski policisti so včeraj okoli tretje ure popoldne prejeli obvestilo o požaru v stanovanjski hiši na območju Trboj, so sporočili s PU Kranj.

93-letna stanovalka je po zadnjih podatkih policije priključila grelno blazino za noge, ta pa se je vžgala. Ogenj se je razširil po dnevnem prostoru in po neuradni oceni povzročil škodo za okoli 15.000 evrov.

Stanovalka je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihanega dima. Potem ko so jo zdravstveni delavci na kraju nesreče oskrbeli, so jo z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.