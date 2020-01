Požar v domu za ostarele v hrvaškem Zagorju usoden za šest starostnikov

Hrvaško pretresa novica o požaru v enem izmed objektov doma za ostarele Zelena oaza v Andraševcu pri Oroslavju v hrvaškem Zagorju.Gasilce so o njem obvestili ob 5.25 uri zjutraj, a je bil že tako razmahnjen, da kljub 20 gasilcem, ki so prispeli s štirimi gasilskimi vozili, šestim žrtvam ni bilo pomoči. Kot poroča portal index.hr, se po izjavi lokalne policije gasilci še ob 8. uri niso mogli približati objektu.Gre sicer za lesen objekt v bližini doma, v katerem pa so bili prav tako nastanjeni starostniki. Kot poroča Jutarnji list, je do požara prišlo zaradi električne peči. Med žrtvami je pet žensk in moški. Policijska preiskava še poteka, a je medtem v javnost prišlo, da dom ni imel vseh potrebnih dovoljenj za delovanje.S hrvaškega ministrstva za demografijo, mlade družino in socialno politiko so sporočili, da je imel dom dovoljenje za delovanje kot družinski dom, kar pomeni, da bi v njem lahko prebivalo največ 20 starostnikov. A jih je bilo v treh objektih najmanj 50, večinoma starih in težko pokretnih.Dovoljenje za delo tovrstnih domov sicer izdaja lokalna župnija. Ministrstvo opravlja nadzor, in sicer le po prijavah. Teh pa v preteklosti za Zeleno oazo ni bilo.Prizorišče požara je že obiskal hrvaški premierin izrazil sožalje svojcem žrtev.