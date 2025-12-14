  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Požar v BTC: na delu 300 gasilcev, bližnji prebivalci naj zaprejo okna (VIDEO)

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    Požar je zelo obsežen, poteka intenzivno gašenje, poročajo iz ljubljanske gasilske brigade. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Požar je zelo obsežen, poteka intenzivno gašenje, poročajo iz ljubljanske gasilske brigade. FOTO: Voranc Vogel
    R. I., STA
    14. 12. 2025 | 12:01
    14. 12. 2025 | 13:57
    3:25
    A+A-

    Danes dopoldne je ogenj zajel skladišče trgovine Spar v ljubljanskem BTC na Letališki ulici. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili o požaru obveščeni nekaj čez 10. uro. Na kraju intervencija še vedno poteka. Po doslej znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori. Po prvih informacijah nihče ni poškodovan.

    Na kraju je več gasilskih enot iz ljubljanske javne gasilske službe, več kot 300 gasilcev s kar 60 vozili, ki si prizadevajo, da bi požar čim prej omejili. Iz ljubljanske gasilske brigade poročajo, da je požar zelo obsežen in prebivalce, ki živijo v okolici, pozivajo, da ob zaznavi dima zaprejo okna in se po nepotrebnem ne zadržujejo v območju dima.

    Policisti so kraj požara zavarovali in bodo z ogledom samega kraja začeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo, so še sporočili s PU Ljubljana.

    Opozorilo NIJZ: Gorijo lahko tudi stupene snovi

    Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa so ob tem opozorili, da lahko pri požaru v industrijskih obratih, kot so tudi skladišča, gorijo tudi strupene snovi in se sproščajo dodatne škodljive snovi, plini in delci z različnimi primesmi. Tveganje za zdravje je zato pri takšnem požaru lahko večje.

    Prebivalce zato pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini požara oziroma se čim prej umaknejo z območja, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu. Dokler pa se nahajajo na takšnem območju, naj za zmanjšanje izpostavljenosti zaščitijo dihala (na primer z obrazno masko, ki dobro tesni) in kožo z oblačili. »Če je po požaru vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena,« svetujejo.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Opozarjajo še, da je zadrževanje v zaprtih prostorih začasna rešitev, saj se koncentracije onesnaževal v zraku v notranjih prostorih tudi pri zaprtih oknih in vratih počasi izenačijo s koncentracijami zunaj. »Zaprite okna in vrata ter izključite umetno prezračevanje, če ima zajem zunanjega zraka. Če je le mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela, saj) v neonesnažena območja (na primer menjava obutve pri prehodih iz onesnaženega predela v čist predel, z vrta v stanovanje). Pred vstopom v bivalne prostore z mokro krpo/brisačo obrišite tudi hišne ljubljenčke in tudi zanje poskrbite, da se ne oz. čim manj zadržujejo na onesnaženem območju, dokler ta območja niso očiščena,« so zapisali na spletni strani.

    Na NIJZ svetujejo tudi stalno spremljanje in upoštevanje navodil glede uporabe pitne vode, odsvetujejo pa uporabo kapnice. Zavreči je treba tudi hrano, ki je bila neposredno izpostavljena dimu.

    Na kraju intervencija še vedno poteka. FOTO: Dejan Javornik
    Na kraju intervencija še vedno poteka. FOTO: Dejan Javornik

    Pred nekaj leti je v skladišču trgovine Spar v BTC prav pred božičem že gorelo. V obsežni intervenciji leta 2018 je sodelovalo skupno 90 gasilcev s 24 vozili.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

    Domen Prevc je leta 2015 na skakalnici v Klingenthalu uspešno prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu, letos je na Saško pripotoval z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Žene, pozor: Slovenci izumiramo

    Vprašanje rodnosti je vprašanje nadzora. Gre za orodje nadzora nad ženskim telesom, ki so ga številni vihteli v času osamosvojitve. In vihtimo ga še danes.
    Pia Prezelj 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    požarLjubljanaBTCgasilciPU Ljubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Lennart Karl

    Novi najstniški superzvezdnik v Bayernu

    Nogometni klub Bayern München je znan po tem, da iz mladih igralcev naredi prave zvezdnike. A zdaj imajo v svojih vrstah morda celo največjega med dragulji.
    Matic Rupnik 14. 12. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Kenan Crnkić

    Če nimaš dolgoročnih ciljev, te bodo kratkoročne frustracije povozile

    Kenan Crnkić, eden najbolj zaželenih coachev v poslovnem svetu, je ob koncu leta z nami delil nekaj navdihujočih misli.
    Petra Kovič 14. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Presenečenje v St. Morizu, gledalci zaploskali tudi Ilki Štuhec

    Na ženskem superveleslalomu za svetovni pokal v Švici je bila najhitrejša Novozelandka Alice Robinson.
    Miha Šimnovec 14. 12. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Intervencija

    Požar v BTC: na delu 300 gasilcev, bližnji prebivalci naj zaprejo okna (VIDEO)

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Ester Ivakič

    Vse je lažje, če si znaš življenje narediti lepo

    Režiserka in scenaristka Ester Ivakič je s prvencem očarala publiko in žirije. S posebno nagrado žirije se je nedavno vrnila tudi s festivala v Torinu.
    Urša Izgoršek 14. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Presenečenje v St. Morizu, gledalci zaploskali tudi Ilki Štuhec

    Na ženskem superveleslalomu za svetovni pokal v Švici je bila najhitrejša Novozelandka Alice Robinson.
    Miha Šimnovec 14. 12. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Intervencija

    Požar v BTC: na delu 300 gasilcev, bližnji prebivalci naj zaprejo okna (VIDEO)

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Ester Ivakič

    Vse je lažje, če si znaš življenje narediti lepo

    Režiserka in scenaristka Ester Ivakič je s prvencem očarala publiko in žirije. S posebno nagrado žirije se je nedavno vrnila tudi s festivala v Torinu.
    Urša Izgoršek 14. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo