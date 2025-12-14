Požar v BTC: na delu 300 gasilcev, bližnji prebivalci naj zaprejo okna (VIDEO)

Danes dopoldne je ogenj zajel skladišče trgovine Spar v ljubljanskem BTC na Letališki ulici. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili o požaru obveščeni nekaj čez 10. uro. Na kraju intervencija še vedno poteka. Po doslej znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori. Po prvih informacijah nihče ni poškodovan.

Na kraju je več gasilskih enot iz ljubljanske javne gasilske službe, več kot 300 gasilcev s kar 60 vozili, ki si prizadevajo, da bi požar čim prej omejili. Iz ljubljanske gasilske brigade poročajo, da je požar zelo obsežen in prebivalce, ki živijo v okolici, pozivajo, da ob zaznavi dima zaprejo okna in se po nepotrebnem ne zadržujejo v območju dima.

Policisti so kraj požara zavarovali in bodo z ogledom samega kraja začeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo, so še sporočili s PU Ljubljana.

Opozorilo NIJZ: Gorijo lahko tudi stupene snovi

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa so ob tem opozorili, da lahko pri požaru v industrijskih obratih, kot so tudi skladišča, gorijo tudi strupene snovi in se sproščajo dodatne škodljive snovi, plini in delci z različnimi primesmi. Tveganje za zdravje je zato pri takšnem požaru lahko večje.

Prebivalce zato pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini požara oziroma se čim prej umaknejo z območja, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu. Dokler pa se nahajajo na takšnem območju, naj za zmanjšanje izpostavljenosti zaščitijo dihala (na primer z obrazno masko, ki dobro tesni) in kožo z oblačili. »Če je po požaru vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena,« svetujejo.

FOTO: Voranc Vogel

Opozarjajo še, da je zadrževanje v zaprtih prostorih začasna rešitev, saj se koncentracije onesnaževal v zraku v notranjih prostorih tudi pri zaprtih oknih in vratih počasi izenačijo s koncentracijami zunaj. »Zaprite okna in vrata ter izključite umetno prezračevanje, če ima zajem zunanjega zraka. Če je le mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela, saj) v neonesnažena območja (na primer menjava obutve pri prehodih iz onesnaženega predela v čist predel, z vrta v stanovanje). Pred vstopom v bivalne prostore z mokro krpo/brisačo obrišite tudi hišne ljubljenčke in tudi zanje poskrbite, da se ne oz. čim manj zadržujejo na onesnaženem območju, dokler ta območja niso očiščena,« so zapisali na spletni strani.

Na NIJZ svetujejo tudi stalno spremljanje in upoštevanje navodil glede uporabe pitne vode, odsvetujejo pa uporabo kapnice. Zavreči je treba tudi hrano, ki je bila neposredno izpostavljena dimu.

Na kraju intervencija še vedno poteka. FOTO: Dejan Javornik

Pred nekaj leti je v skladišču trgovine Spar v BTC prav pred božičem že gorelo. V obsežni intervenciji leta 2018 je sodelovalo skupno 90 gasilcev s 24 vozili.