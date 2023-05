Požar, ki je terjal 19 življenj, naj bi dijakinja zanetila po odvzemu telefona

V požaru, ki je konec tedna zajel dekliški dijaški dom srednje šole Mahdia v južnoameriški državi Gvajana, je umrlo 18 deklet in en fant, menda sin ene od učiteljic. Smrtonosni požar je šokiral državo v Južni Ameriki. Požar je, kot so včeraj potrdile uradne osebe, zanetila dijakinja. To je menda naredila po tem, ko so ji uslužbenci internata vzeli mobilni telefon, poročanje lokalne policije povzema CNN.

Policija in gasilci so mnenja, da bi lahko bil požar zlonamerno podtaknjen. »Dosedanje policijske preiskave nedeljskega nočnega smrtonosnega požara v Mahdiji, ki je terjal življenja 19 ljudi, razkrivajo, da je dekle osumljeno, da je zanetilo uničujoč požar, ker sta njen mobilni telefon odnesli t. i. mati dijaškega doma in učiteljica,« so v torek zapisali v policijski izjavi.

V državi so razglasili tridnevno žalovanje. FOTO: Keno George/AFP

O požaru so bili uradniki obveščeni v nedeljo ob 22.15 po lokalnem času. Ko so prispeli gasilci, je stavbo že zajel ogenj, vendar jim je uspelo rešiti okoli 20 dijakinj, tako da so podrli del severovzhodne stene stavbe. Gasilci so potrebovali več kot tri ure, da so požar pogasili, piše CNN. Najmanj pet ljudi je zaradi poškodb še v bolnišnici.

Številne dijakinje doma so domorodke iz podeželskih delov države. FOTO: Guyana Presidency/Reuters

Požar je izbruhnil med dekleti, ki so spale v internatu, kjer so nekatere prebudili kriki, piše v izjavi policije. »V kopalnici so videle ogenj in dim, ki se je hitro razširil po stavbi, kar je povzročilo, da je več deklet dobilo opekline po telesu in vdihavalo dim.« Ko se je vnel požar, je bilo v domu 57 dijakinj. Številne žrtve so bile domorodke, stare od 12 do 18 let, ki so prihajale iz mest, kot je Madhia, pa tudi iz vasi, vključno z Micobiejem, Campbelltownom in El Pasom, navaja Al Džazira.

Kot dodaja Al Džazira, se je učenka razburila po zasegu telefona, ki so ji ga učitelji zaplenili zaradi razkritja razmerja s starejšim moškim. Temu zdaj menda grozi obtožnica zaradi posilstva osebe, saj je bila učenka stara manj kot 16 let.