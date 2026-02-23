Požar v kovačnici Sij Metala Ravne pogašen

Popoldne je zagorelo v obratu kovačnice v jeklarski družbi Sij Metal Ravne. Požar je že pogašen, nastala je materialna škoda, poškodovanih ni, so za STA povedali v Slovenski industriji jekla (Sij).

Kot so v sporočilu za javnost še pojasnili v Siju, je zaradi razpoka visokotlačne cevi na stiskalnici izteklo olje, ki se je vžgalo. Gasilci so na kraju dogodka posredovali takoj in požar hitro pogasili. Dogodek je trenutno pod nadzorom, pristojne službe pa izvajajo vse nadaljnje postopke, vključno z oceno škode in analizo vzroka za izredni dogodek, so še sporočili iz Sija.

Center za obveščanje je obvestilo o požaru prejel ob 16.54, je razvidno s spletnega portala Spin.

Kot kažejo fotografije s prizorišča, se je v času požara iznad kovačnice vil gost črn dim.