    Črna kronika

    Požar v kovačnici Sij Metala Ravne pogašen

    Nastala je materialna škoda, nobeden ni poškodovan.
    Iznad kovačnice se je vil gost črn dim. FOTO: Tadej Regent 
    Galerija
    Iznad kovačnice se je vil gost črn dim. FOTO: Tadej Regent 
    STA
    23. 2. 2026 | 17:53
    23. 2. 2026 | 18:17
    0:49
    A+A-

    Popoldne je zagorelo v obratu kovačnice v jeklarski družbi Sij Metal Ravne. Požar je že pogašen, nastala je materialna škoda, poškodovanih ni, so za STA povedali v Slovenski industriji jekla (Sij).

    image_alt
    Sij poziva k enakopravni obravnavi velikih porabnikov elektrike

    Kot so v sporočilu za javnost še pojasnili v Siju, je zaradi razpoka visokotlačne cevi na stiskalnici izteklo olje, ki se je vžgalo. Gasilci so na kraju dogodka posredovali takoj in požar hitro pogasili. Dogodek je trenutno pod nadzorom, pristojne službe pa izvajajo vse nadaljnje postopke, vključno z oceno škode in analizo vzroka za izredni dogodek, so še sporočili iz Sija.

    Center za obveščanje je obvestilo o požaru prejel ob 16.54, je razvidno s spletnega portala Spin.

    Kot kažejo fotografije s prizorišča, se je v času požara iznad kovačnice vil gost črn dim.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napoved snežnega viharja

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Opozorila NIJZ

    Alkohol in tobačni izdelki na voljo samo pet minut od šole

    V 44 odstotkih skritih nakupov so mladi brez preverjanja starosti lahko nabavili nikotinske izdelke, v 70 odstotkih pa alkohol.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
