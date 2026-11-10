Požar v Logatcu omejen, prebivalci naj ostanejo v zaprtih prostorih

Obsežen požar, ki je sinoči izbruhnil v industrijski coni Zapolje v Logatcu, je omejen. Trenutno še glasijo posamezna večja gorišča, ogenj pa se ni razširil na druge objekte, je za STA povedal vodja intervencije Urban Korenč. Prebivalce pozivajo, naj se še naprej ostajajo v zaprtih prostorih.

Trenutno čakajo, da se zdani, da bodi lahko začeli razkopavanje požarišča. Požar je sicer izbruhnil v podjetju za zbiranje odpadne elektronike in barvnih kovin Blok, kjer se ukvarjajo z reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, plastike in kovin. Ogenj je zajel skoraj celoten objekt v velikosti približno 8000 kvadratnih metrov.

Ogenj se ni razširil na okoliške objekte. FOTO: občina Logatec

Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je trenutno na terenu 150 gasilcev iz 37 gasilskih društev. Z jutrom na lokacijo požara prihajajo nove ekipe, da zamenjajo moštva, ki so aktivna že celo noč. V operaciji so sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči in Rdečega križa. Na delu je tudi mobilni ekološki laboratorij.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, je povedal Korenč.

Pri gašenju sodeluje več kot 150 gasilcev, na delu je tudi mobilni ekološki laboratorij. FOTO: občina Logatec

Zaradi gorenja se je v okolici dvigal gost dim. Po prvotnih ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dim zaradi razdalje od stanovanjskih območij ne predstavlja večje nevarnosti za zdravje, je občina Logatec sporočila na facebooku. Kljub temu prebivalce Logatca in okoliških krajev pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, predvsem da ne odpirajo oken in da omejijo gibanje na prostem na območju dima. Dim se sicer trenutno širi proč od naselja, je dejal Korenč.

Uveden je tudi ukrep prekuhavanja vode v nekaterih delih Logatca.