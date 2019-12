Požar v stanovanjski hiši zahteval smrtno žrtev

V včerajšnjem požaru stanovanjske hiše v Ložanah je življenje izgubil 82-letni moški, je sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor.



Včeraj ob 13.27 so policiste obvestili, da gori stanovanjska hiša. Med požarom je bil v stanovanjski hiši 82-letni nepokretni moški. Požar je prvi opazil sosed, kmalu za tem še 44-letni sin nepokretnega 82-letnega invalida. Zadnji je stekel v gorečo hišo, poskušal rešiti očeta, vendar mu to ni uspelo, saj se je nanj deloma zrušil lesen strop.



Ker se je pri tem lahko telesno poškodoval, se je moral iz hiše umakniti, oče pa je v hiši umrl. Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov. Stanovanjska hiša je skoraj v celoti pogorela, požar pa so dokončno pogasili gasilci. Na kraj požara sta prišla dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je ogled prepustila policiji, in dežurni okrožni državni tožilec.



Policisti in kriminalisti so opravili le del ogleda, nato pa so ga morali prekiniti, saj se je hiša začela podirati in požar ni še dokončno ugasnil, poleg tega se je že zmračilo. Ogled bodo predvidoma nadaljevali danes. Poškodovanega 44-letnika so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan, a so ga kljub temu obdržali na zdravljenju.