Požar in eksplozija v stanovanjskem objektu v Izoli, dve osebi v bolnišnici

V Premrlovi ulici v Izoli je zjutraj, okoli 8. ure, prišlo do eksplozije in požara v večstanovanjskem objektu. V požaru je bilo eno stanovanje uničeno, eno pa poškodovano, dve osebi so reševalci oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Kot so zapisali, so požar pogasili gasilci gasilske brigade Koper in Prostovoljnega gasilskega društva Izola. Kot so sporočili izolski gasilci, so ob prihodu naleteli na polno razvit požar, kasneje pa se je ugotovilo, da je bil požar posledica nepazljive zamenjave plinske jeklenke.

Na kraju požara so bili tudi dežurni delavci Elektra Primorske, Rižanskega vodovoda Koper in pripadniki Civilne zaščite občine Izola.

O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.