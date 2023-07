Požar v vkopu Malečnik povzročil za 600.000 evrov škode

Mesec dni po požaru, do katerega je prišlo zaradi prometne nesreče tovornih vozil, je sanacija pokritega vkopa Malečnik na vzhodni mariborski obvoznici končana. Promet skozi obnovljeno cev je ob omejitvi hitrosti stekel danes, v celoti bo zapora odstranjena v noči na sredo. Škoda bi lahko po ocenah Darsa presegla 600.000 evrov.

V pokritem vkopu Malečnik je 26. junija zjutraj tovorno vozilo trčilo v kolono in se pri tem vnelo. Požar je zajel še dve tovorni vozili, ena oseba je bila lažje ranjena. Dars je vkop v smeri proti Avstriji zaprl ter promet za čas sanacije preusmeril na drugo polovico avtoceste.

Zaključek sanacijskih del

FOTO: PGD Brezje

Zdaj so nujna sanacijska dela po požaru uspešno zaključena. Promet skozi obnovljeno cev je stekel danes popoldne, so sporočili iz Darsa. Promet, ki je bil doslej urejen po polovici avtoceste dvosmerno, bo do torka dopoldne potekal po obeh smernih voziščih, pri čemer bo proti Šentilju hitrost vožnje omejena na 80 kilometrov na uro.

Zatem bo zaradi zapiranja službenih prehodov z ene polovice avtoceste na drugo promet na obeh smernih voziščih v dolžini 1,5 kilometra začasno urejen po enem prometnem pasu, hitrost vožnje pa omejena na 60 kilometrov na uro. V noči na sredo bodo zaporo v celoti odstranili.

Sanacija je obsegala čiščenje in demontažo uničene opreme v predoru, sledilo je visokotlačno pranje celotnega oboka pokritega vkopa ter pranje kanalizacijskega sistema in popravilo jaškov na območju gorečih vozil. Na mestu, kjer je na oboku pokritega vkopa največ posledic požara, so odstranili poškodovani beton, namestili nadomestno armaturo ter nanesli brizgan beton. Na mestu manjših poškodb je bila izvedena sanacija z maltami oziroma samo z epoksidnim premazom za zagotavljanje trajnosti.

Škodo bo poravnal povzročitelj oziroma njegova zavarovalnca

Sanirana površina oboka bo sedaj ostala v t. i. grobi strukturi, saj je bil ključni namen sanacije zagotavljanje varnosti in trajnosti konstrukcije. V pokritem vkopu so poleg tega nadomestili poškodovano elektro opremo. Na koncu se je izvedla še zamenjava vseh poškodovanih asfaltnih površin ter danes kot zadnja aktivnost še nova talna signalizacija, so našteli na Darsu.

Kot so dodali, so v zaključku dela potekala tako, da se je podnevi izvajala montaža opreme, ponoči pa sanacija oboka, vse z namenom zagotovitve čimprejšnjega zaključka sanacije.

Končne ocene škode na infrastrukturi in opremi še ni, po doslej zbranih podatkih bi lahko presegla 600.000 evrov. Škodo bo poravnal povzročitelj oziroma v njegovem imenu zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.