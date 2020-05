Včeraj popoldne je v Zgornji Polskavi zagorel gospodarski objekt, požar pa so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev. V požaru je po informacijah spletnega portala Maribor24 umrl 34-letni moški.Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da je v petek malo pred 18. uro zagorelo na Mariborski cesti v Zgornji Polskavi v Občini Slovenska Bistrica. Posredovali so gasilci iz Zgornje Polskave in Slovenske Bistrice, ki so požar pogasili in pregledali okolico.Po neuradnih informacijah spletnega portala Maribor24 je šlo za manjši požar, ki so ga pred prihodom gasilcev v večjem delu pogasili domačini sami. Zagorelo naj bi v sicer nenaseljenem objektu.