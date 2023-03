V nočnem požaru v večstanovanjski hiši v Mariboru umrl moški

Policiste so ponoči, ob 3.40, obvestili o požaru večstanovanjske hiše v Melju v Mariboru, ki je bil usoden za moškega, so sporočili s Policijske uprave Mribor.

»Več stanovalcev je samih zapustilo večstanovanjsko hišo, ena oseba pa je ostala v njej. Moškemu, sicer tujemu državljanu, ki je bil najden v hiši, žal ni bilo več pomoči,« so zapisali.

O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. Požar so sicer okrog 8. ure pogasili gasilci Gasilske Brigade Maribor in gasilci večih prostovoljnih društev: PGD Maribor - Mesto, PGD Pobrežje in PGD Malečnik.

Nastala je tudi večja premoženjska škoda, po prvih ocenah v višini 100.000 evrov. Na kraju trenutno še poteka ogled kraja požara.

Po podatkih Uprave RS za obveščanje in reševanje je ogenj uničil več stanovanj in celotno ostrešje objekta. Eno osebo so reševalci prepeljali v UKC Maribor, Civilna zaščita pa je eni osebi priskrbela nadomestno bivališče. Ostali prebivalci so se začasno preselili k svojcem.