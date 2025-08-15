Požar v zbirnem centru Dragonja pogašen

Požar v zbirnem centru Dragonja, kjer je zagorelo v četrtek zvečer, so pogasili. Gasilci so danes tudi preklicali obvestilo prebivalcem Svetega Petra in Dragonje, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zapirajo okna, so sporočili iz koprskega centra za obveščanje.

V zbirnem centru Dragonja v občini Piran je v četrtek zvečer zagorel kup plastike in kartona. Gasilci so imeli požar že zvečer pod nadzorom. Kot so pojasnili, požar ni bil velikega obsega, a je šlo za precejšen volumen odpadkov, ki je zaradi samovžiga zagorel.