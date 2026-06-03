Požigalcu z Rožnika pogojna zaporna kazen

V času, ko se Slovenija sooča z vse pogostejšimi sušami in gozdnimi požari, je vsaka sodna odločitev o požigih več kot zgolj zgodba iz kronike, saj odpira vprašanje, kako pravosodje razume tveganje za naravno okolje in varnost ljudi. Ta teden je ljubljansko sodišče Primožu Komanu zaradi poskusa požiga na zavarovanem območju Rožnika izreklo 14 mesecev zapora s petletno preizkusno dobo, potem ko je bil marca 2023 zabeležen požar na površini približno 1200 kvadratnih metrov in je policija obtoženega spremljala celo iz helikopterja.

Članek razkriva, kako prepričljiv je bil za sodišče videoposnetek iz zraka, kako je obramba izpodbijala verodostojnost dokazov ter zakaj je sodnica kljub teži kaznivega dejanja izbrala pogojno kazen. Hkrati odpira vprašanje, kakšen signal takšna odločitev pošilja glede varovanja narave in kako daleč segajo meje »poskusa«, ko je gozd požarišče le po naključju.