Novomeški policisti iščejo oboroženega roparja in opozarjajo občane

Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili včeraj pozno zvečer obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja. Poškodovan ni bil nihče, storilec pa je s kraja pobegnil s kombijem.

Vse od obvestila potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev roparja, ki je oborožen. V jutranjih urah ga je policistom uspelo locirati na območju Travnega Dola (pri Uršnih selih), kasneje tudi Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, aktivnosti potekajo na širšem območju Travnega Dola.

Oseba je oblečena v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. Če bi ga kdo opazil, naj se mu ne približuje, ampak o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. S PU Novo mesto prav tako občane pozivajo, naj se ne približujejo območju in naj dosledno upoštevajo navodila policistov.